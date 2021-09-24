شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الدور التمهيدى ببطولة أوراكل نت سويت للإسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدى ببطولة أوراكل نت سويت للإسكواش، التى تستضيفها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن تستمر المباريات حتى الساعات الأولى من صباح غداً السبت.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

روان العربي والإنجليزية سارة جان بيري

نادين شاهين والأمريكية أماندا صبحي

طارق مؤمن والأمريكي سبنسر لوفجوي

مازن هشام ومصطفى عسل

علي فرج وعمر مسعد

وكان 6 لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بربع النهائى لذات البطولة بعد انتهاء منافسات اليوم الأول وهم، محمد الشوربجى، هانيا الحمامى، نوران جوهر، سلمى هانى، مروان الشوربحى، كريم عبد الجواد.