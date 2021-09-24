شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البطولة العربية للمصارعة من الإسماعيلية إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، نقل منافسات بطولة العرب للمنتخبات و كذلك دورة إبراهيم مصطفى المقرر اقامتها خلال نوفمبر القادم ، من الإسماعيلية إلى شرم الشيخ.

وجاء قرار نقلها لتنشيط السياحة وربطها بالرياضة ،فى ظل إقامة البطولات فى مختلف المحافظات، حيث أقيمت النسخ الماضية من البطولة فى الاسماعيلية.

وتستضيف مصر من كل عام منافسات دورة ابراهيم مصطفى وبطولة العرب للمنتخبات ، بمشاركة عدد من المنتخبات من مختلف الدول العربية.

وتقام بطولة الجمهورية للمصارعة الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الجارى موعدا لإقامة البطولة، على أن تقام بصالة ستاد القاهرة ، للفئات العمرية مواليد 2005، و2006.

واشترط اتحاد المصارعة على اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة، والمدربين والإداريين، التقدم بكشف طبى مختوم من النادى التابع له وبتوقيع المسئول فيه، بالإضافة إلى أن يكون حامل كشف طبى يفيد أنه خالى من فيروس كورونا.