شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كنزى علاء لاعبة الجمباز: بحب هند صبرى ونفسى أكون دكتورة وممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى" كنزى علاء" لاعبة الجمباز فى نادى سموحة والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ـ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟.

التمثيل

ـ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟.

مش بعرف أطبخ أصلا و لو جربت بتترمى أو أكلها



ـ من نجمك المفضل؟.

هند صبرى و احمد حلمى

ـ من مطربك المفضل؟.

أصالة

ـ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟.

دكتورة و ممثلة

ـ لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟.

بيخافوا يعاكسونى لانى مش بدى فرصة لحد يعاكس

ـ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟.

هند صبرى

ـ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ز

الكاجوال





ـ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟.

يكون رياضى بس فى وظيفة تانية وبيمارس الرياضة فى نفس الوقت





ـ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟.

هرفض بالفعل اتصابت مرتين وكان ممكن أيامها اسيب الرياضة بس أنا اخترت أتحدي إصابتي وأكمل ومش من حق حد يطلب مني أصلا أسيب أنا باخد قراراتي بنفسى.