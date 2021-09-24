شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من موسيمانى على قرار تجديد الثقة من الأهلى بعد ضياع السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على تجديد الثقة من قبل النادى الأهلى في قدراته الفنية، وشارك موسيمانى منشورا كان الحساب الرسمى للقلعة الحمراء قد نشره بالأمس لتجديد الثقة في الجنوب أفريقي وعلق "حفظكم الله".



موسيماني

وحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاجتماع بمحمد شريف مهاجم فريقه عقب مباراة السوبر التى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش، موسيمانى طالب هداف فريقه بغلق صفحة السوبر ونسيان كل أحداثها، مؤكدًا للاعب ضرورة أن يتقبل الانتقادات الجماهيرية التى طالته عقب إهداره انفراد خلال أحداث المباراة وكذلك إهداره ركلة ترجيح كانت الأخيرة فى المباراة والتى أعلنت فوز الطلائع بالسوبر مشددًا على أنه يثق فى قدراته ويعلم جيدًا أن أى مهاجم معرض لحالة سوء التوفيق.

ورفض موسيمانى نبرة الحزن التى ظهرت على محمد شريف أثناء الجلسة مؤكدًا له أن ثقته فيه كبيرة وأنه كان سببًا فى تتويج الأهلى بدوري الأبطال الأفريقى بالنسخة الاخيرة بأهدافه المؤثرة التى منحته لقب هداف البطولة وكذلك دوره المؤثر فى بطولة السوبر الأفريقى حينما سجل هدف الفوز بالبطولة أمام نهضة بركان المغربى مشددًا على أنه رغم خسارة بطولة الدوري إلا أن أهداف اللاعب كانت سببًا مباشرًا فى فوز الأهلى بالعديد من المباريات ونجاحه فى تحقيق رقم قياسى بالتتويج بلقب هداف الدوري برصيد 21 هدفًاً إنجازًا يتطلب منه أن يتمسك بالاصرار والعزيمة ليستعيد مستواه ويرد على كل منتقديه.

ومن جانبه وعد محمد شريف مدربه الجنوب أفريقى أن يرد على كل الانتقادات فى أرض الملعب بأهدافه ويغلق صفحة السوبر للتركيز فى المرحلة المقبلة مع الاهلى لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة بطولتين على التوالى.