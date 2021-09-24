شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد محمد هانى تريكة بعد انتهاء فترة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، استعادة محمد هانى تريكة لاعب الفريق، والذى تمت إعارته في وقت سابق للبنك الأهلى وبتروجت، لتدعيم مركز الظهير الأيسر لذئاب الجبل استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن المقاولون العرب عن 4 صفقات صيفية حتى الآن، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.