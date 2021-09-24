بالتفاصيل.. بعد السولية.. الأهلى يضع الرتوش النهائية على تمديد تعاقد التونسى على معلول

الشارقة - اميمة ياسر - وضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم الحالي ليستمر اللاعب في صفوف الأهلي حتى 2023.

وتنجح إدارة الأهلي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأحمر بعدما سبق ونجحت في تجديد عقد عمرو السولية أحد اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر.

ورغم وجود بعض الاختلافات البسيطة بين مطالب علي معلول وعرض إدارة التعاقدات بالأهلي ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين وكذلك الانتهاء من حسم ملف تجديد علي معلول، ولا يتبقى سوى الإعلان عن تجديد نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ولعب تراجع نتائج الأهلي وآخرها خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش في تأجيل التفكير في الإعلان عن ملف تجديد عقود للاعبين لحين تحسن النتائج والعودة للانتصارات والمنافسة على تحقيق الألقاب.

ويعد علي معلول يعد أحد الدعائم الأساسية في قوام النادي الأهلي طيلة السنوات الأخيرة، مما يجعل رحيله عن القلعة الحمراء بمثابة ضربة قوية للغاية لكتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية