شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأنجولا ببطولة أمم أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره الأنجولي فى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التى تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.





موعد مباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأنجولا فى الثالثة بتوقيت القاهرة، حيث يقام اللقاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

والتقى المنتخب الوطنى مع غينيا وحقق الفوز ثم خسر أمام السنغال، والتقى مع تونس وفاز عليه وتأهل لدور ربع النهائي من البطولةوخسر من الكاميرون.





قائمة منتخب السلة فى البطولة

تضم قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية كلا من ريم طلعت، هاجر عامر، ندى نافع، نور على، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.