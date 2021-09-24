شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض وديتين استعدادًا لتوسكر الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للقاء توسكر الكيني المقرر له أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن أن الزمالك سيخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراتين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإداري للفريق حاليا بالاتفاق على طرفي المباراتين الوديتين بناء على طلب المدير الفني الفرنسي.

من ناحية أخرى اصبح مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار الي جالاتا سراي هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ميركاتو الزمالك الصيفي بعد ازمة منع الزمالك من القيد فترتين بسبب ازمة حسام اشرف لاعب الزمالك الشاب والذي قام بالتوقيع للزمالك عقب توقيعه علي عقود احتراف مع إحدى الاكاديميات في الكاميرون.

ويري مسئولو الزمالك ان عودة مصطفي محمد من الإعارة لتدعيم خط الهجوم هو الاختيار الأمثل في الوقت الراهن، خاصة ان الزمالك لم يتمكن من قيد التونسي سيف الجزيري في قائمته نظرا لتفعيل بند الشراء من المقاولون العرب في نهاية الموسم الماضي، واصبح خط الهجوم يضم كل من مروان حمدي وعمر السعيد فقط.

ويترقب مسئولو الزمالك موقف الفريق التركي من مصطفي محمد بعدما أكد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي عدم رغبته في تفعيل بند الشراء في اعارة مصطفي محمد لسوء مستواه.

وأشارت تقارير صحفية إلى تضاؤل فرص وحظوظ استمرار المصرى مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراى التركى فى البقاء مع ناديه، مؤكدة أن فرصه باتت صعبة للغاية بسبب تراجع مستواه التهديفي.

وأكدت صحيفة "fanatik" التركية، أن مصطفى محمد واصل غيابه عن التهديف للمباراة الـ 12 على التوالي مع فريقه بمختلف المسابقات التركية والأوروبية، الأمر الذي يصعب كثيراً من استمراره ضمن صفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة، أن مصطفى محمد شارك مع 12 مباراة حتى الآن في الموسم الجديد، دون أن يسجل أي هدف، كما أنه لم يسجل أي هدف مع الفريق منذ شهر مايو الماضي، وأن تفعيل شراء عقد اللاعب من نادي الزمالك أصبح أمراً صعباً، بعدما خيب اللاعب آمال النادي وجماهيره".

وأضافت الصحيفة، أن هذا المعدل يبدو من الصعب جدًا على إدارة جالاتا سراي الحصول على خدمات مصطفى محمد من نادي الزمالك الذي تم استعارته لمدة موسم ونصف الموسم، حصل الزمالك على 2 مليون دولار مع خيار شراء 4 ملايين دولار.