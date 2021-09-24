شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أفشة نفسيًا بعد أحزان خسارة السوبر في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت الحالة النفسية السيئة التى يعيشها محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى منذ خسارة كأس السوبر، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر للاجتماع مع اللاعب فى محاولة لتخفيف الأحزان التى يشعر بها اللاعب بعد إهداره ركلات ترجيح خلال المباراة ما تسبب فى تعرضه لوابل من الانتقادات الجماهيرية، وحرص موسيمانى على مطالبة أفشة بنسيان أحزان المباراة والتركيز على مصالحة الجماهير فى المباريات المقبلة مؤكدًا أنه لاعب كبير وينبغى أن يتقبل الانتقادات الجماهيرية لاسيما أن جماهير الأهلى وضعته فى مصاف النجوم الكبار ومنحته شهرة وجماهيرية واسعة بفضل تألقه وتسجيله أهداف مؤثرة على رأسه هدفه الشهير فى نهائى القرن بشباك الزمالك.

ويرتبط أفشة بعلاقة بمدربه موسيمانى حيث جمعت الثنائى كيميا رائعة منذ قدوم المدرب الجنوب أفريقى لتدريب المارد الاحمر الذى اعتبر أفشة نجم الشباك بالقلعة الحمراء بسبب دوره المحورى فى تشكيلة الأهلى.

وفى سياق آخر، رفض محمد الشناوى كابتن النادى الأهلى اقتراحًا من زملائه بالفريق بتقديم اعتذار لجماهير ناديهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح، مؤكدًا أن الرد سيكون فى الملعب علميًا فى مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء السبت ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وعقد محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلى معلول جلسة مع لاعبى الأهلى فى معسكرهم المغلق بالإسكندرية عقب خسارة السوبر استهلها اللاعبون الكبار بلوم زملائهم على التقصير فى حسم المباراة بوقتها الأصلى رغم فارق الامكانيات الكبير بين الفريقين وهو الامر الذى اعترف بيه اللاعبين واقترح البعض منهم بكتابة اعتذار لجماهير الاهلى عبر السوشيال ميديا وهو الامر الذى رفضه الشناوى، مؤكداً أن الكلام لن يفيد وأن الرد الافضل هو الفوز بمباراة انبى حصد لقب الكأس واستراد بطولة الدوري لمصالحة الجماهير التى ساندت اللاعبين بكل قوة فى احلك الظروف.

وفى وقت سابق قرر مسئولو النادى الأهلى خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادى وفى ظل الدعم الكبير الذى يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادى الأهلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإدارى والطبى وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلى اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى فى ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذى يستحقه النادى وجماهيره.