شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يخسر كأس الأفرو آسيوية أمام بطل تايلاند بالهدف الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 1994 فقد الزمالك لقب كأس الأفرو آسيوية التى كانت تقام بين الفريق الفائز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى والفريق الفائز ببطولة آسيا، بعد هزيمته أمام فارمرز بنك بطل تايلاند بهدف دون رد فى ملعب مشبع بمياه الأمطار، ليتوج بطل تايلاند مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد فوز الزمالك بالقاهرة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أقيمت مباراة الذهاب يوم 11 سبتمبر 1994 باستاد غزل المحلة، وأدارها الحكم الكونغولى عمر بونجو، وسجل هدفى الزمالك جو أوتشيرى وطلعت منصور من ركلة جزاء وسجل ميونج هدف فارمرز بنك.

مثّل الزمالك: حسين السيد وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور ونبيل محمود وهشام يكن وأشرف يوسف وخالد الغندور (محمد صبرى) وإسماعيل يوسف وعصام مرعى وجو اوتشيرى ( حازم إمام ) وأيمن منصور.