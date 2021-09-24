مصطفى محمد فى القائمة النهائية لمنتخب مصر أمام ليبيا

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، على ضم مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى لقائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والتى سيتم اعلانها يوم الأحد المقبل.

وشاهد كيروش مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الجابون التى سجل فيها مصطفى محمد هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة وأبدى اعجابه بمستوى اللاعب وطلب ضمه لقائمة الفراعنة النهائية.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.