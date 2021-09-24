شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس مصر بدون الدوليين بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباريات كأس مصر المتبقية أثناء التوقفات الدولية للمنتخب الوطنى، على أن تقام المباريات بدون اللاعبين الدوليين.

ووافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل.

وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر اقامتها اليوم وغدا، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لاقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس ايجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني