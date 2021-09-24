شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات التعاقد بين الاسماعيلى وموهبة فلسطين..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت المفاوضات بين النادى الاسماعيلى والفلسطينى محمد الصالح لاعب المصرى البورسعيدى بسبب خلافات بين الطرفين حول بنود العقد.

وكان الاسماعيلى يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد، ولم يشارك محمد الصالح مع المصري البورسعيدي في الموسم الأخير بسبب أزمته مع علي ماهر المدير الفني السابق المصرى الذى اعتمد على بعض اللاعبين طوال الموسم، بالرغم من إعارة اللاعب الموسم الماضى لكهرباء الإسماعيلية أحد أندية القسم الثالث بالإسماعيلية وتألق بشكل كبير، وهو ما دفع الإدارة الخضراء لعودته من جديد بعد إصابة إسلام أبو سليمة بالرباط الصليبى، إلا أن المدير الفنى لم يشركه فى أى مباراة الموسم الماضى.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكر مغلق بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

فى سياق أخر، عقد طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبى فريقه فى مستهل رحلته مع الدراويش، لشرح خطة المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية عدم التهاون فى التدريبات، وقال طلعت يوسف للاعبين إن شعاره هو الالتزام ولن يتنازل عنه ولن يقبل بالتهاون به من أى لاعب مهما كان اسمه بالفريق، مشدداً على أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى سيكون تأشيرة مرور أى لاعب للتشكيل الأساسى بالموسم الجديد سواء تعليمات فنية أو حتى خارج الملعب، محذراً من خطورة الاستهانة فى تنفيذ ما جاء فى هذا الاجتماع طوال الموسم.