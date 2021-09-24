شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يقود المران الصباحى للمصرى استعداداً للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، مرانه الصباحى على ملعب النادي بحي الضواحي، فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث قاد معين الشعبانى، مدرب المصرى الجديد، مران الفريق والذى شهد تدريبات خاصة لرباعي حراسة المرمى.



مران المصرى (1)



مران المصرى (2)



مران المصرى (3)



مران المصرى (4)

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، من خلالها قام معين الشعباني بمنح بعض التعليمات للاعبي الفريق البورسعيدى بعد تدوين عدة ملاحظات على الأداء والمستوى الفني.



المصرى (1)



المصرى (2)



المصرى (3)



المصرى (4)



المصرى (5)



المصرى (6)



المصرى (7)



المصرى (8)

واستقرت الإدارة على تلبية طلبات المدير الفني الحالي معين الشعباني بالإبقاء على اللاعب، وعقب سلسلة من المفاوضات الشاقة، قررت الإدارة رفع راتب اللاعب بنسبة 20% لا قناعه بالبقاء، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادى في فترة الانتقالات المقبل يناير 2022.

تمسك التونسي معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، باللاعب النيجيري أوجستين أمامشي أوجوي الشهير بـ"أوستن أوموتو"، وطالب الإدارة البورسعيدية بحل أزمة اللاعب والتفاوض للتجديد معه.

كان أوموتو على أبواب الرحيل من المصري بسبب خلافاته المستمرة مع علي ماهر المدير الفني السابق بالفريق والذي طالب برحيل اللاعب واستبعاده من القائمة الأولى الأفريقية التي أرسلها الفريق للكاف قبل أسابيع.

وحرص الشعباني على التحدث مع إدارة المصري للتجديد لمهاجم الفريق أومتو، حيث أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.