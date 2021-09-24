شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب الزمالك يستعين بنجم الأهلي للرحيل عن الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحيانًا ووصلات هزار أحيانًا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف التونسي وسام العابدي لاعب الزمالك السابق أسرار رحيله عن القلعة البيضاء بعدما إستعان بأحد نجوم الأهلي، موضحًا أنه عندما قرر الرحيل عن الزمالك بسبب سوء علاقته بالكثريين في الأبيض لجأ إلى مواطنه أنيس بوجلبان لاعب الأهلي الأسبق لمساعدته على الرحيل.

وتابع العابدي في تصريحات إعلامية سابقة: كنت أشعر بعدم الراحة في الزمالك وعلاقتي لم تكن قوية للغاية مع بعض لاعبي الأبيض لذا قررت الرحيل من النادي.

وواصل الدولي التونسي السابق: تحدثت مع أنيس بوجلبان لاعب الأهلي الأسبق لمساعدتي في هذا الأمر وهو ما حدث.

وشدد العابدي على أن أحد المسئولين الكبار في الترجي ساعده على الرحيل من الزمالك أيضاً وهو طارق بوشماوي حيث ساهم في عودته والانضمام لصفوف نادي الترجي