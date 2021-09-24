موسيماني يعلق على رسالة دعم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على رسالة دعم النادي له بعد خسارة لقب السوبر المصري 2019/2020 أمام طلائع الجيش.

وكان الأهلي وجَّه رسالة لموسيماني عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "لا تنظر للخلف، نحن نثق بك".

وردّ موسيماني على حساب الأهلي عبر "تويتر" قائلا باللغة الإنجليزية: "بارك الله".

وتُوج طلائع الجيش بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالاسكندرية الثلاثاء الماضي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين، لكن مر هو الآخر دون حدوث جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لطلائع الجيش.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب في الأهلي وعضو في الجهاز الفني بعد خسارة السوبر.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق إنبي غدا السبت بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.