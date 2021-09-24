مصدر لمصراوي: الأهلي يجدد الثقة في طارق محروس لقيادة فريق اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي أن مشوار بطولة دوري كرة اليد لا يزال طويلاً وهناك دعم كامل للجهاز الفني بقيادة طارق محروس الذي يبني فريقاً للمستقبل.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لمصراوي إنه لم يحدث أي تفاوض مع عاصم حماد لتولي القيادة الفنية لفريق اليد وطارق محروس في منصبه.

وأضاف " لم يمضي من المسابقة سوي ثلاث مباريات فقط وكل فريق يخوض 17 مباراة في الدور الأول للدوري ثم يلعب أصحاب المراكز السته الأولي دوري من دورين وبعدها يلعب أصحاب المراكز الأربعة الأولي دوري من دورين لتحديد بطل المسابقة" .

وأوضح "الفريق خاض مباراة الزمالك بدون محسن رمضان وليس لديه لاعب في الجهة اليسري بعد ان تعرض الأخير للإصابة في بطولة أفريقيا للاندية أبطال الكؤوس التي أقيمت بالمغرب وفاز بلقبها المارد الاحمر" .

وتابع:" البعض يتحدث عن ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي لفريق اليد لكن طارق محروس يتحمل ضغوط هائلة وهو يبني فريق لمستقبل النادي اغلب عناصر من الشباب ويقدم موسم جيد وحصد بطولة افريقيا وقبلها كأس مصر".

وأنهى " ما يحدث حالياً هو بناء لفريق للمستقبل ويجب أن يعلم من يهاجم حالياً انهم انفسهم من ضغطوا في وقت سابق علي إدارة النادي لإقالة عاصم حماد ".