"#كلنا_محمود_الخطيب" يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصدر هاشتاج "#كلنا_محمود_الخطيب" الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعما لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن عدد كبير من جماهير الأهلي دعمه لمحمود الخطيب بعد خسارة الفريق للقب السوبر أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء الماضي.

وخسر الأهلي لقب السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.