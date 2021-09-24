شركة أمريكية تستحوذ على نادي جنوه الأقدم في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي جنوه ، أقدم نادي كرة قدم في إيطاليا، ا عن استحواذ شركة أمريكية على النادي.

وأوضح جنوه أن شركة "777 بارتنرز" اشترت 9ر99% من أسهم النادي من إنريكو بريزيوسي رئيس شركة إيطالية لصناعة الألعاب، لكن الاخير سيبقى في مجلس إدارة النادي.

وتأسس جنوه في عام 1893 كناد لكرة القدم والكريكيت ويعتبر أقدم من يوفنتوس الذي تأسس عام 1896 وميلان الذي تأسس عام 1899.

وفاز جنوه بتسعة ألقاب في الدوري الإيطالي لكن أخر هذه الألقاب تحقق قبل 97 عاما، وتحديدا في عام 1924 ، علما بأن الفريق يتواجد بالدرجة الأولى منذ صعوده للمرة الأخيرة من الدرجة الثانية في عام 2007.

وقال جوش واندر مؤسس والشريك الإداري لشركة "777 بارتنرز" ، "نشعر بفخر شديد لكوننا جزءا من ناد بمثل هذا التاريخ العظيم والتراث والتقاليد مثل جنوه".

وأضاف "نتفهم ونحترم مسؤولية الحفاظ على آرث النادي عبر السعي لاحتلال أفضل مركز ممكن في الدوري الإيطالي".

يذكر أن الملاك الجدد لجنوه يمتلكون حصة صغيرة من أسهم أشبيلية الإسباني.