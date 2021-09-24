مصيلحي: نهدف لتنظيم نسخة استثنائية للبطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأندية العربية لكرة السلة رقم 33 للرجال أنه يتطلع لتقديم نسخة استثنائية تليق بإسم مصر وناديه.

وقال مصيلحي في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة :"أود أن أتقدم بالشكر للواء إسماعيل قرقاوى رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة علي كلماته الطيبة وفي حق اللجنة المنظمة ونادى الاتحاد السكندري، مشيراً إلي أن البطولة تعد من أهم وأقوى البطولات إقليميا ".

وأضاف أن النسخة الحالية هى بحق استثنائية من حيث حجم وقوة الأندية والفرق المشاركة التى تمثل 11 دولة عربية شقيقة علي أرض مصر يمثلهم 18 فريقا".

وأوضح أن البطولة العربية للأندية -حدث مميز- يحظى بمتابعة كبيرة، مشيدا بالتعاون مع الاتحادين العربي والمصرى لكرة السلة لإنجاح ذلك الحدث الرياضي الكبير.

يذكر أن البطولة تقام في الفترة من 29 أسبتمبر الجاري حتى 9 تأكتوبر المقبل، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات على النحو التالي،

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري والبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي واليرموك الكويتي والوكرة القطري واليوناني السوداني والزهراء التونسي.

المجموعة الثالثة: الأهلي المصري ووداد بوفاريك الجزائري وشعب حضرموت اليمني والفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: فرق بيروت اللبناني والبطائح الإماراتي والكويت الرياضي والغرافة القطري والمنامة البحريني .