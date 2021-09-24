شباب بلوزداد يفضل مدرب الزمالك الأسبق على البدري ويتعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي شباب بلوزداد، حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفمي الأسبق للزمالك.

وحاول شباب بلوزداد التعاقد مع حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر إلا أنه فضل في النهاية مدرب الزمالك الأسبق

وذكر بلوزداد في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المديرية الفنية للنادي وعلى رأسها حسين ياحي، حسمت صفقة باكيتا، الذي وقع على عقده مع الفريق على أن يحل بالجزائر الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

ولم يعلن النادي الجزائري مدة العقد الذي يربطه مع باكيتا، ولا القيمة المالية

ويبلغ باكيتا من العمر 63 عاما وسبق وأن درب منتخبي السعودية وليبيا، والعديد من الأندية العربية كالهلال السعودي، والغرافة والريان القطريين، والشباب الإماراتي والشرطة العراقي.