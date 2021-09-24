شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتأهل لنهائى أفريقيا رغم الخسارة بخماسية من الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2016، تأهل الزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم هزيمته أمام الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة بالدور نصف النهائي التي أقيمت باستاد مولاي عبد الله بالرباط وأدارها الحكم الكاميروني اليوم نيانت.

كان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية بأربعة أهداف نظيفة ولم يكن أحد يتخيل السيناريو الذي حدث في مباراة العودة حيث تقدم الوداد بهدفين سجلهما الليبيري ويليام جيبور وإسماعيل الحداد في الدقيقتين 12 و19 ورد باسم مرسي بتسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 35 ثم سجل ويليام جيبور الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل الكونغولي فابريس أونداما الهدفين الرابع والخامس للوداد في الدقيقتين 56 و64 من ركلة جزاء وأصبح الوداد في حاجة إلى هدف واحد ليتأهل للنهائي لكن النيجيري ستانلي أوهاويتشي نجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 82 ليتأهل الزمالك للنهائي بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 6- 5.

مثل الزمالك في هذه المباراة كل من: أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر وأحمد دويدار وإسلام جمال وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي "شيكابالا ق 46" وستانلي "رمزي خالد ق 90" وباسم مرسي "أيمن حفني ق 67".