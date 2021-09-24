شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتأهل لنهائى أفريقيا رغم الخسارة بخماسية من الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2016، تأهل الزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم هزيمته أمام الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة بالدور نصف النهائي التي أقيمت باستاد مولاي عبد الله بالرباط وأدارها الحكم الكاميروني اليوم نيانت.
كان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية بأربعة أهداف نظيفة ولم يكن أحد يتخيل السيناريو الذي حدث في مباراة العودة حيث تقدم الوداد بهدفين سجلهما الليبيري ويليام جيبور وإسماعيل الحداد في الدقيقتين 12 و19 ورد باسم مرسي بتسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 35 ثم سجل ويليام جيبور الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني سجل الكونغولي فابريس أونداما الهدفين الرابع والخامس للوداد في الدقيقتين 56 و64 من ركلة جزاء وأصبح الوداد في حاجة إلى هدف واحد ليتأهل للنهائي لكن النيجيري ستانلي أوهاويتشي نجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 82 ليتأهل الزمالك للنهائي بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 6- 5.
مثل الزمالك في هذه المباراة كل من: أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر وأحمد دويدار وإسلام جمال وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي "شيكابالا ق 46" وستانلي "رمزي خالد ق 90" وباسم مرسي "أيمن حفني ق 67".
وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.
وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.
وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.
واجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.