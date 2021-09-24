شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح استعدادًا لمواجهة إنبى بكأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جانب من مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح خوفًا من اللجوء لها فى مواجهة إنبي المقرر لها السابعة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، وأهدر لاعبو الأهلى ثلاث ركلات ترجيح عن طريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف وبدر بانون فى موقعة طلائع الجيش الأخيرة كانت سببًا فى خسارة المارد الأحمر لبطولة السوبر.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر المصري، وكانت سببًا في خسارة اللقب من حيث بناء الهجمة والتمركز والانتشار داخل الملعب وتنويع طرق اللعب ومحاولة التحرك بدون كرة واللعب على استغلال الثغرات الموجودة في صفوف الفريق المنافس.