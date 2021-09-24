شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الصحراوى يطير لتونس لتقبل العزاء فى والده ويعود للإسماعيلى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر التونسى مروان الصحراوى مدافع النادى الإسماعيلى القاهرة متوجهًا لبلاده لتقبل العزاء فى والده الذى غادر عالمنا بالأمس حيث تلقى اللاعب الخبر أثناء تواجده بالإسماعيلية للانتظام فى فترة إعداد الدراويش للموسم الجديد، ومن المقرر أن يعود مروان الصحراوى للقاهرة الأحد المقبل حيث يتوجه مباشرة للإسكندرية للانتظام مع فريقه فى المعسكر المغلق الذى يقام هناك بحسب اتفاقه مع محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالنادى.

وحرص اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى والطبى بالإسماعيلى على تقديم واجب العزاء لمروان الصحراوى قبل السفر ومواساته فى مصابه الأليم.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

عقد طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، اجتماعًا مع لاعبى فريقه فى مستهل رحلته مع الدراويش، لشرح خطة المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية عدم التهاون فى التدريبات، وقال طلعت يوسف للاعبين إن شعاره هو الالتزام ولن يتنازل عنه ولن يقبل بالتهاون به من أى لاعب مهما كان اسمه بالفريق، مشدداً على أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى سيكون تأشيرة مرور أى لاعب للتشكيل الأساسى بالموسم الجديد سواء تعليمات فنية أو حتى خارج الملعب، محذراً من خطورة الاستهانة فى تنفيذ ما جاء فى هذا الاجتماع طوال الموسم.