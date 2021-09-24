شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى "ساحر الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ27.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، اليوم، بعيد ميلاده الـ"27" فهو من مواليد 24 سبتمبر 1994، بن شرقى تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربى أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 7 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 6 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

ويسعى الزمالك لحسم ملف تمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الابيض والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء فى نهاية الموسم المقبل ، ودخلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فى مفاوضات مكثفة معه لتمديد تعاقده ، أشرف بن شرقي يرحب بالبقاء فى الزمالك والتجديد مع النادي ولكن مع ضمان بعض البنود التى تضمن له تأمين مستقبله مع القلعة البيضاء .

توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع بن شرقى حول معظم بنود العقد الجديد الذى سيتم إبرامه بين النادى واللاعب، إلا أن بند "الشرط الجزائى" مازال يعطل إتمام التعاقد.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 19 هدفًا أخر وتوج بأربعة بطولات، وهم: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.