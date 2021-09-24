شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد بسام صاحب القفاز السوبر فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش واحداً من أبرز حراس المرمى المتألقين فى الفترة الأخيرة، ليستحق عن جدارة مقارعة الكبار فى مركزه، وذلك بعدما تألق فى مباراة كأس السوبر أمام الأهلى ونجح فى التصدى لثلاث ركلات جزاء ليمنح فريقه أول لقب فى تاريخه، خاصة وأن الركلات التى تصدى لها كانت أمام كبار الفريق الأحمر من أصحاب الضربات القاضية وهم، محمد مجدي قفشة، محمد شريف وبدر بانون.

صاحب الـ 30 عاماً لم يسبق له المشاركة حتى الآن مع المنتخب الأول ولكنه انضم إلى معسكرات سابقة، وتم ترشيح بسام فى أكثر من مرة للانضمام إلى النادي الأهلى ليكون بديلاً لمحمد الشناوى حارس العرين الأحمر ومنتخب مصر، ولا يتوقف تألق بسام عند مباراة السوبر فقط، فسبق وحافظ نجم الطلائع على نظافة شباكه فى مباراة الدور الثانى أيضاً أمام الأهلى ومنع لاعبى القلعة الحمراء من إحراز أى أهداف.

محمد بسام تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو، ومنذ بداية مسيرته الكروية مع طلائع الجيش في موسم 2012/2013، لم يرتدى بسام قميص فريقاً أخر، إلا أنه كشف عن رغبته القوية فى الانضمام إلى النادى الأهلى مع تردد اسمه باستمرار خلال الفترة الأخيرة عن اقترابه من القلعة الحمراء.

لعب بسام أبرز الأدوار فى تتويج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء الماضى، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، وتسلم محمد بسام قائد الطلائع كأس السوبر الذي توج به فريقه للقب الأول في تاريخ الفريق العسكري.