شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتفل بيوم التراث: "نرجو ألا تلقى اختلافاتنا على الجمال فى تنوعنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى، بيوم التراث الجنوب أفريقي والذى يحتفى به في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر: تتيح لنا لغتنا وتاريخنا الثقافي وملابسنا الفرصة لمشاركة جزء مما نحن عليه مع بعضنا البعض ومع العالم، نرجو ألا تلقي اختلافاتنا بظلالها على الجمال والقوة الموجودة في تنوعنا.

وطلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف فريق إنبى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها السابعة مساء السبت على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المواجهة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها لمصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح فى المباراة الاخيرة.