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تأهل 6 مصريين لربع نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من الدور التمهيدى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

ونجح 6 مصريين في حجز مقاعدهم بدور ربع النهائي بعد الانتهاء من منافسات اليوم الأول الذى جاءت نتائجه كالتالى:

ـ فوز هانيا الحمامى على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 2/0 في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 13-11, 11-6.

ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام النيوزلاندى بول كول بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-6, 11-8.

ـ فوز نوران جوهر على الكندية هولى نوتون بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-6, 11-7.

ـ فوز محمد الشوربجى على مواطنه محمدأبو الغار بنتيجة 2/1، وجاءت نتيجة الأِواط كالتالى: 8-11, 11-8, 11-7.

ـ فوز سلمى هانى على الكندية دانييل لوترينو بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-3, 11-6.

ـ فوز مروان الشوربجى على الفرنسى جريجور مارش بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-7, 11-7.

ـ فوز كريم عبد الجواد على الكولمبى ميجيل رودريجيز بنتيجة 2/1 وجاءت نتيجة الأِواط كالتالى: 12-14, 11-7, 11-2.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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