شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف إنبى قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف فريق إنبى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها السابعة مساء السبت على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المواجهة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها لمصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح فى المباراة الاخيرة.

ويقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الأهلى منذ الأول من أكتوبر 2020 بما يعادل 357 يومًا (11 شهرًا وأسبوعين وثمانية أيام) خلفًا للسويسرى رينيه فايلر، وقاد المارد الأحمر فى 63 مباراة، فاز فى 44 وتعادل فى 15 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 127 هدفًا وتلقت شباكه 46، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح ، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.