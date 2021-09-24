شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينصح بن شرقى واوناجم بالتجديد للزمالك فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع الثنائي المغربي محمد اوناجم واشرف بن شرقي لاعبا الزمالك ، علي هامش المعسكر المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية وطالبهما بالتركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة حرجة بسبب المنع من القيد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد كارتيرون للاعبين أن جمهور الزمالك يضع امالا كبيرة عليهما في الموسم المقبل، وأنهما قادران علي قيادة الفريق لمنصة البطولات الموسم المقبل، وطالب كارتيرون الثنائي بتجديد تعاقدهما مع الفريق والبقاء لمواسم مقبلة في ظل رغبة الجمهور في وجود بن شرقي واوناجم في الزمالك.

من ناحية أخرى قررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تقديم شكوي للجنة التظلمات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ضد العقوبة الموقعة من اتحاد الكرة علي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق والتي تنص علي إيقافه 8 مباريات وذلك بعد تخفيضها من الإيقاف 8 أشهر علي خلفيات أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في نهاية الموسم الماضي والتي شهدت مراسم تسليم درع الدوري للزمالك.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان النادي لن يتأخر في المطالبة بحق شيكابالا في ظل التصريحات التي ادلي بها احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عقب الواقعة والتي أكد خلالها عدم تعرضه لأي سباب من شيكابالا ضده.

وأضاف المصدر أن أحمد مجاهد أكد في تصريحاته ان شيكابالا قال له " انت اهلاوي " مشددا علي ان اللفظ لا يحمل أي إهانة كما انه لا يحمل تحريض جماهيري واثارة مثلما أفادت العقوبة، وبالتالي فان نادي الزمالك يري أنه كان يجب إلغاء العقوبة وليس تخفيضها فقط.

وتجهز الإدارة القانونية بعض المستندات ومقاطع الفيديو للواقعة وكذلك لتصريحات احمد مجاهد لارفاقها ضمن ملف الشكوي في حالة الاستقرار بصفة رسمية علي تصعيد الأمر الي لجنة فض المنازعات في الفيفا.

في نفس السياق أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أنهم قاموا بتحويل ملف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق، والعقوبة الموقعة عليه إلى الشئون القانونية بالنادي.

وقال جبريل: "ننتظر تقرير الشئون القانونية للنادي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.، وواصل: "لسنا راضين على عقوبة شيكابالا رغم تخفيفها واللائحة في صف اللاعب"، مضيفا: "اللائحة وبنودها في صف شيكابالا، ولم يخرج منه أي تصرف يستحق عليه الإيقاف بتلك الدرجة".