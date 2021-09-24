موعد وحكام مباراة سموحة وبيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة سموحة وبيراميدز في مسابقة كأس مصر 2020/2021.

ويواجه سموحة فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد السويس الجديد في دور الـ16 لكأس مصر.

ويدير أمين عمر مباراة سموحة وبيراميدز، ويساعده كل من أحمد حسام وسمير جمال، ومحمود رشدي حكما رابعا.

ولا تُطبق تقنية الفيديو "VAR" في مباريات الكأس باستثناء نصف النهائي والنهائي، تنفيذا لقرار اتحاد الكرة.

وتفوق سموحة على بيراميدز بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة جمعت بينهما يوم 15 يونيو الماضي في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق إنبي غدا السبت بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع أسوان، كما حجز بتروجيت مقعده في المربع الذهبي وينتظر منافسه.