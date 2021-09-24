شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سموحة يتحدى بيراميدز بكأس مصر فى الظهور الأول لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الكأس.

وتخطى سموحة عقبة دكرنس برباعية دون رد في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى بيراميدز منافسه العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ويحلم فريقا سموحة وبيراميدز بمواصلة مشوارهم في كأس مصر للوصول للمباراة النهائية وهو الإنجاز الذى حققه الفريقين في وقت سابق قبل أن يخسر اللقب في النهائي لصالح الزمالك.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتفادى مفاجأت الكأس والفوز بمباراة الليلة لاسيما بعد الأداء المتميز الذى ظهر به الفريق السكندري في الموسم الأخير للدوري بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع وفشل في حجز بطاقة المشاركة الافريقية التي تم حسمها مبكراً وقبل نهاية الدوري لصالح المصرى البورسعيدى وبيراميدز.

ويتسلح سموحة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها بينما يفتقد المعارين مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر اللذان انتهت اعارتهم من الزمالك والأهلى وكذلك حسام حسن الذى انضم لصفوف القلعة الحمراء.

في المقابل تبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً لبيراميدز بعد توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس وسوف يسعى للفوز بها لإستكمال مشوار الفريق السماوى في بطولة الكأس متسلحاً بعناصر الخبرة في صفوفه وأبرزهم عبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى والوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف.