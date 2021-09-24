شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الكرة بالأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها السابعة مساء غدا السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، في ختام المعسكر المغلق الذي دخله الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري ويستمر حتى مساء غد السبت قبل العودة للقاهرة.
ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة السوبر المصري، وكانت سببا في خسارة اللقب من حيث بناء الهجمة والتمركز والانتشار داخل الملعب وتنويع طرق اللعب ومحاولة التحرك بدون كرة واللعب على استغلال الثغرات الموجودة في صفوف الفريق المنافس.
ويفكر الجهاز الفني في منح الفرصة للاعبين الجدد خلال الفترة القادمة سواء العائدين من الإعارات مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي أو منح فرصة المشاركة الأساسية للصفقات الجديدة مثل لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، ونفس الأمر مع بيرسي تاو عقب التعافي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي لحقت به في معسكر منتخب جنوب إفريقيا الأخير بتصفيات أمم إفريقيا.
وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.
كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.
كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذى يستحقه النادي وجماهيره.