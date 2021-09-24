شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الكرة بالأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها السابعة مساء غدا السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، في ختام المعسكر المغلق الذي دخله الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري ويستمر حتى مساء غد السبت قبل العودة للقاهرة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة السوبر المصري، وكانت سببا في خسارة اللقب من حيث بناء الهجمة والتمركز والانتشار داخل الملعب وتنويع طرق اللعب ومحاولة التحرك بدون كرة واللعب على استغلال الثغرات الموجودة في صفوف الفريق المنافس.