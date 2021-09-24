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اليوم.. منتخب شباب الكرة الطائرة يواجه إيطاليا فى بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة ، منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة نظيره الإيطالى فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى إيطاليا وبلغاريا اليوم التى تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر الجارى و حتى 3 أكتوبر القادم .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع تايلاند السبت فى ختام مشوار الدور الأول .

ووصلت بعثة منتخب شباب الطائرة إلى إيطاليا  الثلاثاء ، بعد ختام المعسكر المغلق الذى أقيم فى بولندا إستعدادا للمنافسات ، وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة  مؤخرا على المركز الـ 12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1 ، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12 . 

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا أفى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند  ، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى  3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

 

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم،  بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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