شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يرهن الإفراج عن المستحقات بتحسن النتائج الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترهن إدارة الكرة بالنادي الأهلي الإفراج عن المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني بتحسن نتائج الفريق الأحمر في مباريات كأس مصر والمنافسة على تحقيق اللقب في النسخة الحالية، بعد التفريط في لقبي الدوري والسوبر المحلي خلال الفترة الأخيرة بخلاف سوء أداء الفريق الأحمر تحت القيادة الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة الكرة بالنادي قررت وقف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بجانب خصم 300 ألف جنيه من كل منهم، كأول رد فعل من إدارة النادي على سوء الأداء والنتائج رغم تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم الفريق الأحمر بلاعبين سوبر، وكذلك وقف صرف المكافآت المخصصة للاعبين والجهاز الفني لحين تحسن النتائج والعودة لتحقيق الألقاب بدءا من بطولة كأس مصر.

أضاف المصدر أن خصم العقوبة الموقعة على اللاعبين والمقدرة بـ300 ألف جنيه لن يتم خصمها دفعة واحدة بل سيتم تجزئتها على مراحل على مدار عدة شهور، بحيث يتم خصم نسب معينة وفقا لعقود اللاعبين والجهاز الفني.