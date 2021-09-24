شكرا لقرائتكم خبر عن محترف نيجيرى على أعتاب المقاولون العرب فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.

وقال عادل في تصريحات خاصة، ننتظر وصول محترف نيجري لتوقيع إجراءات الكشف الطبي في الفترة المقبلة تمهيداً لضمه للفريق وننتظر الموقف النهائى للجهاز الفني من أسامة الرمضانى ظهير أيسر شبيبة القيروان التونسى.

واقترب محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق، من العودة مجددا إلى فريق المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد رحيله عن قلعة ذئاب الجبل في الموسم قبل الماضي حيث انتقل إلى سموحة قبل أن يستقر مؤخرا في الإنتاج الحربي.

واستقطب المقاولون العرب 4 صفقات فى الانتقالات الحالية، هم: عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، وهم: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.