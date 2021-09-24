شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعجل عودة فرانك ستيفن من تركيا قبل فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل مسئولي طلائع الجيش، لاعب الفريق الجابونى الجنسية فرانك ستيفن للعودة للقاهرة بعد نهاية اجازته للإنتظام في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وتخلف فرانك ستيفن عن العودة في الموعد المحدد مما دفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبات مادية عليه وتحذيره من التأخر أكثر من ذلك لاسيما بعد علم إدارة النادى بوجوده في تركيا لقضاء اجازته هناك.

في سياق مختلف، يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة بعد التتويج ببطولة السوبر المصرى وذلك في ظل رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق في إقامة فترة إعداد جديدة استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز والمحدد لها نهاية أكتوبر المقبل حيث سيحدد مجموعة من اللقاءات الودية لخوضها خلال الفترة المقبلة لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين .

ورفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة الاستغناء عن أى لاعب من القوام الأساسى لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التتويج ببطولة السوبر للمرة الأولى فى تاريخ النادى، وتلقى محمد بسام وأحمد سمير ومهند لاشين عروضا مغرية فى الساعات الأخيرة، وحاول اللاعبون الضغط على إدارة ناديهم للموافقة على احترافهم قبل غلق باب القيد، وهو الأمر الذى رفضه بسيونى لرغبته فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق لاسيما بعد انتهاء إعارة عمرو جمال وناصر منسى وعمرو مرعى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.