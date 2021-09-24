شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل لصفقة الأهلى الشابة مع فريق 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمر البكري صانع ألعاب دكرنس السابق والمنضم حديثا لفريق الشباب بالأهلي لبرنامج تأهيل من قبل الجهاز الفني بقيادة عمرو أنور بعد من أجل تجهيزه بشكل جيدا تمهيدا للاعتماد عليه في منافسات بطولات الشباب ومن ثم تصعيده للفريق الأول حال الاحتياج لخدماته.

وانضم عمر البكري الشهير بـ"بيبو" للأهلي لمدة ٥ مواسم مقابل ٥٠٠ ألف جنيه بالاضافة الي بعض الامتيازات الأخرى، حيث نجحت الإدارة الحمراء في خطف موهبة دكرنش رغم وجود مفاوضات قوية م قبل نادي بيراميدز، ولكن رغبة اللاعب في الانتقال للجزيرة لعبت دورا كبير في انضمام اللاعب للجزيرة.

وأدى عمر البكري التدريبات التأهيلية رفقة فريق الشباب بالأهلي بمدينة نصر تدريبات التأهيل مع الدكتور محمد حسن طبيب الفريق بقطاع الناشئين ، حيث يتدرب اللاعب لمدة 10 أيام قبل الدخول في تدريبات فريق .

الجدير بالذكر أن البكري يتمتع بإمكانيات تهديفية عالية وبنية جسمانية قوية ، وهو ما قاد مسئولي القلعة الحمراء للتفاوض على شرئه.

وتواجد رئيس ناد دكرنس الخضر ابراهيم بمقر النادي الأهلي منذ عدة أيام من أجل تسليم الشيكات الخاصة بالصفقة وكذلك إنهاء كل تفاصيل عقد اللاعب بعد توصل مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وحمادة سليمان وكيل اللاعب لاتفاق على حصول البكري علي نفس قيمة عقود لاعبي الشباب المميزين بالقلعة الحمراء بشكل مؤقت لحين تألق الموهبة الصاعدة مع فريق الشباب وتصعيده إلى الفريق الأول او من خلال إعارته لأحد اندية الممتاز مستقبلا.