شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الأقصر اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق، مباراة ودية فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة أمام نادى الأقصر بإستاد أسوان ليقف الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين ولتحقيق الإنسجام بين خطوط الفريق قبل إنطلاق الموسم بمواجهة سوهاج فى الأسبوع الأول للمسابقة بإستاد أسوان يوم السبت 2 أكتوبر، وكذلك مواجهة الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.

وأدى فريق أسوان ثانى تدريباته أمس الخميس بملعب النادى بعد عودته لمدينة أسوان فى المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الجديد بدورى الممتاز، وأكد عبد الناصر عباس مدير الكرة بأن قائمة الفريق قاربت على الإكتمال بإضافة عنصر أو عنصريين جديدين لمجموعة التعاقدات الجديدة والتى نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى إبرامها فى الفترة الأخيرة بالإضافة لعناصر الخبرة الموجودة بقوام الفريق.

واستعان أسوان بـ 13 لاعباً لدعم خطوطه الهجومية من أجل تحقيق مفاجأة في الكأس أمام فرسان ميت عقبة وهم:عبدالله هنطش وسط كوكاكولا، أكثم سمير وسط الرجاء، إسلام على صانع ألعاب كوم حماده، اسلام عبد الراضى وسط مهاجم ديروط ، مصطفى كشرى جناح الأولمبى، مصطفى عبد العاطى مهاجم كوكاكولا، أحمد سقراط مهاجم الإعلاميين، عاطف الحسينى مهاجم كوكاكولا، محمد ناجى جدو مهاجم كوكاكولا، محمد جودة مهاجم طنطا.