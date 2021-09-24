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تعثر جديد.. قادش يُفقد برشلونة نقطتين في سباق لاليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سقط في فخ التعادل مع فريق قادش بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 6 في بطولة "لا ليجا" على ملعب رامون دي كارانزا.

برشلونة استقر في المركز السابع برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات بفارق 7 نقاط عن المتصدر والذي لعب مباراة واحدة أكثر، بينما رفع قادش رصيده إلى 6 نقاط في المركز 14.

ملخص المباراة

بعد شوط أول سلبي، كاد قادش أن يتقدم مع بداية الشوط الثاني بتسديدة صاروخية لكن الحارس تير شتيجن تصدى لها بنجاح ليحمي مرماه من الإصابة.

وفي الدقيقة 65 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فرنكي دي يونج بعد تدخل قوي ضد لاعب قادش، ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

وأهدر كوتينيو فرصة الهدف القاتل في الدقيقة 90+1 بتسديدة من ركلة ثابتة مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل لتضيع فرصة خطف النقاط الثلاث على الضيوف، قبل أن يهدر ديباي فرصة أخيرة من انفراد في اللحظات الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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