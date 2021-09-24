رئيس اتحاد جنوب إفريقيا: لم نطلب التعاقد مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي بأنهم لم يطلبوا التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل تولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده، كما أكد طلب بلاده استضافة كأس العالم للأندية 2021.

وقال جوردان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "خلال شهر سبتمبر سننتظر لنرى ماذا سيحدث للاعب (بيرسي تاو) ونحدد موقفنا بناء على حالته الطبية".

وسبق أن صرح مصدر من داخل الاتحاد الجنوب إفريقي لمصراوي، أن موقف المنتخب من استدعاء بيرسي تاو سيتحدد بناء على قرار طبيب الفريق، بعد التشاور مع الجهاز الطبي للأهلي.

ونفى أن يكون قد طلب التعاقد مع موسيماني لتدريب جنوب إفريقيا قائلًا: "لا أعتقد ان هناك أي حديث مع موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا ونحن ندعمه من أجل النجاح مع الأهلي أحد أفضل الأندية في تاريخ إفريقيا".

أما عن موقفهم من طلب استضافة كأس العالم للأندية، بعد اعتذار اليابان عن عدم التنظيم، قال: "تقدمنا بطلب لفيفا من أجل تنظيم كأس العالم للأندية وننتظر الرد".

وأبدى رأيه في المدير الفني لمنتخب مصر: "كارلوس كيروش مدرب متميز وأتوقع منه الكثير لانه ندير فني متميز ومن القلائل أصحاب البصمة مع كل منتخب يتولى تدريب فقد تأهل مع البرتغال وايران وجنوب أفريقيا لكأس العالم".