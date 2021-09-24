ضياء السيد: حديثي عن شيكابالا كان في إطار المزاح.. وعلاقتي وابني به جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن حديثه المُسرب عن قائد فريق الزمالك، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، كان في إطار المزاح.

وأضاف السيد، خلال مداخلة أُجريت بفضائية أون تايم سبورتس:"حزين من قناة بحترمها جدًا وتملكها دولة شقيقة يُحبها الجميع، أعلم أن الأمر من الصغار وليس من الكبار فهو تصرف غير أخلاقي من الصغار وأكن كل الاحترام لم يملك قناة العربية ليس عليهم ذنبًا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو مُسرب لمدرب عام المنتخب الوطني على هامش حلوله ضيفًا بفضائية العربية، يُشير إلى أنه لن يتم ضم شيكابالا.

وتابع المدرب العام للمنتخب الوطني:"الفيديو تم تسجيله منذ 12 يومًا، الموقف (دمه ثقيل) وعلاقتي جيدة بشيكابالا وكذلك ابني علي"، فيما رد على التدخل في اختيارات اللاعبين بالمنتخب بقوله:"من يختار في النهاية من على رأس الجهاز الفني وهو مدرب قدير، أشكر أحمد مجاهد لأنني فعلاً من خلال الاجتماعات مع كيروش اتعلم منه كثيرًا وهو أخبرنا أنه سيسمعنا لكنه هو صاحب القرار الأول والأخير ودائمًا مسؤول عن الاختيارات".

وأتم السيد تصريحاته بقوله:"أجريت مداخلة في قناة الزمالك لمدة 40 دقيقة، فمن حقهم أن يكون مدرب المنتخب لكل الناس وكانت مدتها 40 دقيقة، وسعيد برد فعل المعتدلين الزملكاوية لأنهم يعرفونني معتدلًا في عملي وتصريحاتي".