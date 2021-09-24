برشلونة يواصل عروضه المخيّبة وسوسييداد يحقق فوزاً مهماً

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل برشلونة عروضه المخيبة وعاد بنقطة واحدة من أرض مضيفه قادش بتعادله معه من دون أهداف الخميس لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وهو التعادل الثاني توالياً للنادي الكتالوني بعد سقوطه في فخ التعادل على ملعب "كامب نو" في الجولة السابقة أمام ضيفه غرناطة (1-1) ليحتل المركز السابع على جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات منذ انطلاق الدوري.



في المقابل بات رصيد قادش الذي فاز في الجولة الفائتة على مضيفه سيلتا فيغو (2-1) 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وخسارتين.



وخاض برشلونة المباراة مثقلا بالغيابات ولعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد لاعبه الهولندي فرانكي دي يونغ لنيله إنذارين، وكاد قادش أن يسجّل في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، قبل أن يهدر الهولندي ممفيس ديباي في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع فرصة ثمينة جداً مضيعاً على برشلونة الفوز في الرمق الأخير من المباراة.



ويعيش الفريق الكتالوني أجواء من عدم الاستقرار إذ يحوم الشك حول إمكانية استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان في ظل البداية المتعثرة للفريق على المستويين المحلي والقاري.



سوسييداد يحقق فوزاً مهماً

حافظ ريال سوسييداد على موقعه ضمن أندية المقدمة بالدوري الإسباني بفوزه على مضيفه غرناطة 3-2 الخميس لحساب الجولة السادسة.



ورفع سوسييداد رصيده إلى 13 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطتين عن أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي.



أصحاب الأرض تقدموا أولاً عن طريق جيرمان سانشيس بعد تسع دقائق من ركلة البداية، وأدرك الضيوف التعادل بواسطة أريتث إيلوستوندو في الدقيقة 52.



ووضع ميكل ميرينو سوسييداد في المقدمة بعد مضي ساعة من اللعب. ثم عادل لويس ميا النتيجة بإحرازه الهدفَ الثاني لغرناطة من علامة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يعود أريتث ليسجل هدفَ الفوز للفريق الباسكي قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وفي مباراة ثانية، سقط أوساسونا على أرضه امام ريال بيتيس 1-3.



المصدر: بي ان سبورت