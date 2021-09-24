الامارات | الشارقة يسجل فوزه الأول في «الصالات» على حساب مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يسجل فوزه الأول في «الصالات» على حساب مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر فريق الشارقة لكرة الصالات سلسلة النتائج السلبية، وأحرز أول فوز له في الموسم الحالي لبطولة الدوري، بعد تغلبه على فريق مليحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الصالات. ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعرض في الجولات الماضية لخسارتين وتعادل. وسجل للشارقة كل من البرازيليين ادكارلوس وبابلو وكارفالهو وصبري جميل، بينما سجل هدفي مليحة أحمد بشر.

وفاز خورفكان على دبا الحصن بستة أهداف، وحافظ خورفكان على صدارته للترتيب العام برصيد 12 نقطة.

وتعادل الحمرية مع البطائح بثلاثة أهداف لمثلها، ليصبح رصيد الحمرية أربع نقاط، والبطائح سبعاً.

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