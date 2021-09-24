الامارات | دورة الشيخة هند تعتمد 6 رياضات فردية في نسختها التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الشيخة هند تعتمد 6 رياضات فردية في نسختها التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ست ألعاب رياضية فردية في النسخة التاسعة من البطولة التي تقام من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2021، وينظمها مجلس دبي الرياضي، ويتعلق الأمر برياضات: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، والبادل تنس.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي انطلاقة الحدث من خلال بطولة البولينغ، التي ستقام في الـ26 من أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للبولينغ في منطقة الممزر، تليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام من 27 إلى 31 أكتوبر في نادي النصر الرياضي، فيما تنطلق الكروسفت في الـ29 من أكتوبر في نادي ماكس آند إيغل بمنطقة ند الشبا.

وتتواصل منافسات الدورة بإقامة سباق الدراجات الهوائية في الثاني من نوفمبر في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري في الثالث من نوفمبر في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفاً جديداً على الدورة خلال الفترة من الثامن إلى 11 نوفمبر، وتقام منافساتها في بادل بوينت في منطقة القوز. وسمحت اللجنة المنظمة بمشاركة 20 لاعبة، بحد أقصى لكل مؤسسة في سباق الطريق، 15 مشاركة في سباق الدراجات الهوائية، و10 مشاركات من كل مؤسسة في الريشة الطائرة، و15 مشاركة في بطولة البولينغ، وأربع لاعبات في البادل تنس، و10 لاعبات في الكروسفت. ويستمر التسجيل في النسخة التاسعة من الدورة إلى 15 أكتوبر المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، إذ يُسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات ثلاث ألعاب كحد أقصى، ويسمح بمشاركة منتسبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من المواطنات من عمر 18 سنة فما فوق، وحاملات جواز الدولة ومواليد الدولة والمقيمات، إضافة إلى ذوي الموظفين والموظفات من الفتيات، وزوجات الموظفين العاملين بالمؤسسات. وأعلنت اللجنة المنظمة إدراج جائزة جديدة للدورة، هي «جائزة أفضل مؤسسة»، التي تمنح للمؤسسة التي حققت أكبر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة.

تشهد الدورة إدراج «جائزة أفضل مؤسسة» حققت أكبر عدد من الميداليات.

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