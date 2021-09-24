الامارات | تسديدات.. إيغور والشحات يهنئان عموري بيوم ميلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. إيغور والشحات يهنئان عموري بيوم ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم على تهنئة لاعب شباب الأهلي، عمر عبدالرحمن، بيوم ميلاده، عبر رسائل «الاستوري» في حساب «إنستغرام»، وردّ عليهم اللاعب بإعادة نشر الرسائل، وكان من بين هذه الرسائل تهنئة لاعب الاتحاد السعودي، إيغور كورنادو، ولاعب الأهلي المصري، حسين الشحات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news