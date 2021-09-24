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الامارات | تسديدات.. إيغور والشحات يهنئان عموري بيوم ميلاده

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم على تهنئة لاعب شباب الأهلي، عمر عبدالرحمن، بيوم ميلاده، عبر رسائل «الاستوري» في حساب «إنستغرام»، وردّ عليهم اللاعب بإعادة نشر الرسائل، وكان من بين هذه الرسائل تهنئة لاعب الاتحاد السعودي، إيغور كورنادو، ولاعب الأهلي المصري، حسين الشحات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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