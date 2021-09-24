الامارات | «الصقور» يرغب في تذوق طعم «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يرغب في تذوق طعم «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الإمارات عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم عندما يستضيف نظيره النصر في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، عند الساعة 21:00 مساءً، في استاد نادي الإمارات.

ويتوجب على النصر العودة من رأس الخيمة بالنقاط الثلاث، إذا كان يبحث عن الاستمرار في المنافسة والاقتراب من الصدارة، التي يبتعد عنها بفارق ست نقاط قبل انطلاق هذه الجولة. وكان الإمارات قد خسر المباراة الماضية أمام الجزيرة بنتيجة 3-2، وخاض الفريق مواجهات صعبة بالجولات الماضية أمام العين، شباب الأهلي، الجزيرة، والظفرة، وخسر النقطة التي حصل عليها أمام الظفرة بسبب خطأ إداري، وهو ما جعل الفريق في وضع لا يُحسد عليه، رغم تقديم عروض جيدة في المباريات، ويلعب اليوم «الصقور» لأول مرة وهو مكتمل الصفوف عقب التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع المهاجم الجزائري، زكريا بوليحه، الذي أعلن النادي عن إتمام التعاقد مع منذ يومين. وفي قلعة «العميد» الأجواء ليست على الوجه الأمثل، إذ لا يملك الفريق خيار فقدان المزيد من النقاط الفترة المقبلة، بعد أن خسر ست نقاط في أول أربع جولات، ما أثار ضجة كبيرة بسبب ابتعاد الفريق عن صدارة البطولة بفارق كبير.

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