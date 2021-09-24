الامارات | تسديدات.. جاسم سعيد يحصل على الدبلوم القاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. جاسم سعيد يحصل على الدبلوم القاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل إداري فريق الشارقة للجوجيتسو، جاسم سعيد، أخيراً، على شهادة الدبلوم القاري في التحكيم، عقب اجتيازه الاختبارات النهائية بنجاح، ليصبح جاسم الحكم الثالث على مستوى الدولة، الحاصل على الشهادة المؤهلة لإدارة المباريات في جميع المنافسات الدولية.

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