الامارات | باولينهو والحمادي يدعمان خورفكان أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن باولينهو والحمادي يدعمان خورفكان أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق خورفكان عن تحقيق انتصاره الأول الموسم الحالي عندما يواجه ضيفه الظفرة عند الساعة 18:45 من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، ليتفادى الوجود المبكر في أحد المركزين الأخيرين في ترتيب البطولة، فضلاً عن كونها مواجهة تجمع فريقين يرفعان طموح البقاء والوجود في المنطقة الآمنة.

ويبلغ رصيد خورفكان نقطتين من تعادلين، بينما يمتلك الظفرة ثلاث نقاط جاءت بقرار إداري على الرغم من التعادل مع الإمارات.

وتبدو حظوظ الفريقين متقاربة مع أفضلية لمصلحة خورفكان بسبب اللعب على ملعبه، إذ يتطلع البرازيلي كايو إلى استعادة نتائج الفوز، بوصفه أن النتائج لا تعكس الأداء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة.

وتبدو ظروف خورفكان مواتية لتحقيق الفوز، خصوصاً بعد أن أعاد خورفكان تسجيل لاعبه البرازيلي باولينهو، الذي مثله في الموسم الماضي بدلاً عن الإسباني لويس، الذي تم الاستغناء عنه في معالجة فنية ضرورية، إضافة الى تأكد مشاركة المهاجم إسماعيل الحمادي مع الفريق الأخضر بعد تعافيه من الإصابة، ما يعدّ نقطة فنية قوية لهجوم الفريق.

في المقابل، يبحث الظفرة عن فوز صعب، لكنه ليس مستحيلاً لتقارب الفريقين في المستوى الفني، إضافة إلى أهمية النقاط، خصوصاً، أن الظفرة سيواجه اتحاد كلباء في المباراة التالية، ما يوجب عليه جمع النقاط المتاحة مع الفرق التي تنافسه على البقاء.

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