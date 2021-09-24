الامارات | دبا والحمرية في صراع على بطاقة التأهل بـ «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا والحمرية في صراع على بطاقة التأهل بـ «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في الدور التمهيدي الأول لكأس رئيس الدولة بإقامة ثلاث مباريات، حيث سيكون الصراع قوياً اليوم بين دبا الفجيرة والحمرية على بطاقة التأهل، ولكل منهما ست نقاط. وفي حال التعادل، فسيكون دبا المستفيد، كونه يتقدم بفارق الأهداف. وتقام في التوقيت نفسه مباراة الفجيرة مع العربي، ويحتاج الأخير إلى التعادل فقط للتأهل، بينما الفجيرة مطالب بالفوز فقط، وفارق ثلاثة أهداف للاستفادة من المواجهة المباشرة، وفارق الأهداف في آن واحد. وفي مباراة تحصيل حاصل، يلعب الجزيرة الحمراء مع «جلف إف سي». وتقام غداً أربع مباريات، تبرز في واجهتها مباراة البطائح مع التعاون، ولكل منهما ست نقاط، وتؤهل نتيجة الفوز أياً منهما للدور التالي، مع أفضلية التعادل للبطائح بفارق الأهداف، كما يلعب حتا (4) مع دبا الحصن (6)، ويحتاج حتا للفوز فقط للتأهل، بينما سيكون التعادل أو الفوز لمصلحة دبا الحصن، وتستكمل الجولة بمواجهتي مصفوت مع الرمس ومسافي مع ستي. وقال إداري فريق التعاون، عبدالله درويش، لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يسير في الاتجاه الصحيح بعد انتصارين، ونتطلع لمواصلة الوجود في البطولة، والاستعدادات على أكمل وجه لاقتناص بطاقة الصعود». بينما قال إداري فريق البطائح، حمدان الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة مهمة، كونها تؤهل للدور التالي، وستكون صعبة، لأنها أمام فريق لديه طموح كبير للفوز، لكننا سنلعب بهدوء لكسب نقاط المباراة وصدارة المجموعة».

مباريات اليوم

دبا الفجيرة - الحمرية 17:25

الفجيرة - العربي 17:25

الجزيرة الحمراء - (جلف إف سي) 17:25

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